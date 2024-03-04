Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ перекинула силовиків з Москви до Криму для боротьби з підпіллям (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ перекинула силовиків з Москви до Криму для боротьби з підпіллям (фото)
У тимчасово окупованому Джанкої помітили техніку із позначенням угруповання військ «Дніпро»
фото: партизанський рух «Атеш»

Після зникнення кількох російських військових у місті встановився сильний контррозвідувальний режим

У Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

«Джерела руху в російських спецслужбах повідомляють про прибуття до Джанкою оперативних груп ФСБ із Москви. Пріоритет їхньої діяльності – підпілля», – йдеться у повідомленні.

Після зникнення кількох російських військових у місті встановився сильний контррозвідувальний режим, на півострові діє багато підрозділів військової поліції. 

6 фото
На весь екран

Крім того, у тимчасово окупованому Джанкої помітили техніку із позначенням угруповання військ «Дніпро» (білий трикутник). На залізничну станцію міста доставляють вантажні військові автомобілі.

Приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до тимчасово окупованого Криму військових, більшість із них розміщують біля військового аеродрому, поінформували в «Атеші».

Нагадаємо, партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму.

Раніше партизани виявили місце розташування окупантів у Криму. Партизани зазначаються, що через часті прильоти на місцях скупчення особового складу та техніки на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад. Характерно те, що поселяють їх у невеликі села, куди мало приїжджає людей.

Теги: Крим партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому
Вибухи у Криму: росіяни визнали атаку на авіабазу «Гвардійське»
Сьогодні, 11:20
Останні перемоги Трампа віщують неприємності для Ніккі Гейлі, кандидатки, яка кидає виклик експрезиденту США
Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:52
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
19 лютого, 10:41
Україна знищила великий десантний корабель росіян «Цезар Куніков»
Розвідка: більшість членів екіпажу корабля «Цезар Куніков» загинули
14 лютого, 14:25
У 2022 році судно вже отримувало пошкодження, але сьогоднішня атака стала останньою
Який вигляд мав «Цезар Куніков» до «знайомства» з українськими дронами (відео)
14 лютого, 11:34
У Криму знову лунають вибухи
У Криму знову лунають вибухи
14 лютого, 11:06
Військовий аеродром «Саки» розташований у Новофедорівці
Пожежа на аеродромі «Саки»: з’явились супутникові фото
13 лютого, 18:11
Підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням
Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)
12 лютого, 12:49
У Новоросійську зафіксовано дислокацію малого ракетного корвета проєкту 22800 «Каракурт»
Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото)
8 лютого, 11:37

Події в Україні

РФ перекинула силовиків з Москви до Криму для боротьби з підпіллям (фото)
РФ перекинула силовиків з Москви до Криму для боротьби з підпіллям (фото)
ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
Наказували бомбити будинки на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ
Наказували бомбити будинки на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ
Британська розвідка порівняла цьогорічні атаки РФ по Україні з минулим роком
Британська розвідка порівняла цьогорічні атаки РФ по Україні з минулим роком
Вибухи у Криму: росіяни визнали атаку на авіабазу «Гвардійське»
Вибухи у Криму: росіяни визнали атаку на авіабазу «Гвардійське»
Удар балістикою по Миколаївщині, влучання у пекарню Херсонщини: ситуація в регіонах
Удар балістикою по Миколаївщині, влучання у пекарню Херсонщини: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
48K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
40K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
19K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
9715
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
8081
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою

Новини

«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua