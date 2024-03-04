РФ перекинула силовиків з Москви до Криму для боротьби з підпіллям (фото)

Після зникнення кількох російських військових у місті встановився сильний контррозвідувальний режим

У Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

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«Джерела руху в російських спецслужбах повідомляють про прибуття до Джанкою оперативних груп ФСБ із Москви. Пріоритет їхньої діяльності – підпілля», – йдеться у повідомленні.

Після зникнення кількох російських військових у місті встановився сильний контррозвідувальний режим, на півострові діє багато підрозділів військової поліції.

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Крім того, у тимчасово окупованому Джанкої помітили техніку із позначенням угруповання військ «Дніпро» (білий трикутник). На залізничну станцію міста доставляють вантажні військові автомобілі.

Приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до тимчасово окупованого Криму військових, більшість із них розміщують біля військового аеродрому, поінформували в «Атеші».

Нагадаємо, партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму.

Раніше партизани виявили місце розташування окупантів у Криму. Партизани зазначаються, що через часті прильоти на місцях скупчення особового складу та техніки на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад. Характерно те, що поселяють їх у невеликі села, куди мало приїжджає людей.