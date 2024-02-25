Окупанти влаштували жорстоку бійку в кримському кафе (відео)

У ніч на 24 лютого сталася бійка в кафе «Крепость» у селищі Чорноморськ

Російські бойовики побили цивільних кийками

У тимчасвов окупованому Криму в селищі Чорноморськ російські окупанти вломилися до кафе, влаштували стрілянину й жорстоко побили відвідувачів кийками. Відео з камер спостереження опублікували місцеві Telegram-канали.

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Подія сталася в кафе «Крепость» в ніч із 23 на 24 лютого. Судячи з записів камери, російські бойовики побили цивільних кийками, а також стріляли поруч із головами відвідувачів і просто в повітря.

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Очевидиця інциденту написала в соцмережах: «Моя кохана людина у важкому стані в лікарні… У мене серце кров’ю обливається від звірства».

Пізніше вона розповіла російському виданню «Важные истории», що бачила, як у двох військових виник конфлікт із відвідувачами кафе, у якому вони святкували 23 лютого: «Їм щось не сподобалося, і вони викликали підкріплення з підрозділу Ведмеді».

Російські Z-пабліки пишуть, що за фактом нападу нібито порушено кримінальну справу, хоча офіційно про це не повідомлялося.

Ще низка каналів з посиланням стверджують, нібито ініціатори нападу на відвідувачів кафе були «дуже добре покарані на рівні підрозділу», і публікують фото побитих чоловіків.

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За даними «Крим. Реалії», добровольчу 81-шу бригаду «Ведмеді» засновано 2023 року в Криму. Вона входить до складу приватної військової компанії (ПВК) «Редут», підконтрольної міноборони РФ. Імовірно, «Ведімдь» дислокується у військовому містечку в селі Перевальне.

Також зазначається, що інструктори бригади нібито на прохання окупаційного глави півострова Сергія Аксьонова тренували так зване народне ополчення Криму. При цьому радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що «Ведмеді» не пов’язані з окупаційною владою Криму.

Нагадаємо, що в окупованому Криму московські попи планують відкрити чоловічий монастир на території обʼєкта світової спадщини ЮНЕСКО – заповідника «Херсонес Таврійський».