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Партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму (відео)
Партизани стежать за прямуванням танків на залізничній станції одного з кримського міст прямо до кінцевої зупинки
фото скріншот відео

Йдеться про перекидання транспортними тягачами кілька десятків танків Т-62М

Партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах. Про це йдеться  у Telegram-каналі руху. 

«Наші агенти змогли заздалегідь дізнатися про маршрут перекидання транспортними тягачами кількох десятків танків Т-62М. Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничній станції одного з кримського міста прямо до кінцевої зупинки», – йдеться у повідомленні.

Більш детальної інформації партизани не надали, щоб не завадити «успішній операції».

«Запевняємо вас усіх, що «Атеш» докладе всіх зусиль, щоб допомогти цим танкам не доїхати на фронт», – вказали партизани. 

Нагадаємо, партизани виявили місце розташування окупантів у Криму. Партизани зазначаються, що через часті прильоти на місцях скупчення особового складу та техніки на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад. Характерно те, що поселяють їх у невеликі села, куди мало приїжджає людей.

Також партизани руху «Атеш» виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників. 

Теги: Крим партизани

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