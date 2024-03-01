Партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму (відео)
Йдеться про перекидання транспортними тягачами кілька десятків танків Т-62М
Партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах. Про це йдеться у Telegram-каналі руху.
«Наші агенти змогли заздалегідь дізнатися про маршрут перекидання транспортними тягачами кількох десятків танків Т-62М. Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничній станції одного з кримського міста прямо до кінцевої зупинки», – йдеться у повідомленні.
Більш детальної інформації партизани не надали, щоб не завадити «успішній операції».
«Запевняємо вас усіх, що «Атеш» докладе всіх зусиль, щоб допомогти цим танкам не доїхати на фронт», – вказали партизани.
Нагадаємо, партизани виявили місце розташування окупантів у Криму. Партизани зазначаються, що через часті прильоти на місцях скупчення особового складу та техніки на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад. Характерно те, що поселяють їх у невеликі села, куди мало приїжджає людей.
Також партизани руху «Атеш» виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників.
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