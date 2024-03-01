У Криму лунають вибухи: росіяни повідомляють про влучання (відео)

У мережі повідомили про близько п'ять вибухів у районі Севастополя

Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Кримський вітер».

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У мережі повідомили про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою видніється димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробево Сакського району, також неподалік Євпаторії.

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Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв. Він повідомив, що у місті працює ППО.

«У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися у тимчасових укриттях або безпечних місцях», – написав Развожаєв.

Згодом очевидці заявили про проліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Тим часом протичовновий літак Бе-12 патрулює вздовж західного узбережжя Криму.

«Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі», – пише «Кримский ветер».

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Тим часом Развожаєв стверджує про те, що дим у районі Севастопольської та Південної бухт, нібито, є табельним засобом маскування.

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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