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У Криму лунають вибухи: росіяни повідомляють про влучання (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму лунають вибухи: росіяни повідомляють про влучання (відео)
фото: Кримський ветер

У мережі повідомили про близько п'ять вибухів у районі Севастополя

Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Кримський вітер».

У мережі повідомили про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою видніється димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробево Сакського району, також неподалік Євпаторії.

Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв. Він повідомив, що у місті працює ППО.

«У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися у тимчасових укриттях або безпечних місцях», – написав Развожаєв.

Згодом очевидці заявили про проліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Тим часом протичовновий літак Бе-12 патрулює вздовж західного узбережжя Криму.

«Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі», – пише «Кримский ветер».

Тим часом Развожаєв стверджує про те, що дим у районі Севастопольської та Південної бухт, нібито, є табельним засобом маскування.

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Теги: Крим вибух

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