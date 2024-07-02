Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині

Кінець безкарності: російські кати з Чернігівщини постануть перед судом

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох російських військових. Їх обвинувачують в організації катівні на території пилорами в одному з сіл Чернігівського району та незаконному утриманні там цивільних українців. Про це повідомляють у Національній поліції України.

Встановлено, що начальник військової поліції окупаційного контингенту наказав своєму підлеглому доставляти захоплених цивільних на пилораму, де їх утримували в нелюдських умовах: в холоді, без їжі, води та медичної допомоги. Бранців систематично катували, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ та учасників АТО.

«На виконання явно злочинного наказу свого командира другий підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями країни-агресора впродовж декількох тижнів звозили захоплених цивільних до пилорами. У катівню доставляли як мешканців цього села, так і незаконно затриманих у навколишніх населених пунктах. Бранців утримували в промерзлому приміщенні без опалення, в антисанітарних умовах, без водопостачання і водовідведення, позбавлених будь-яких меблів для сидіння та спальних місць. Люди нерідко перебували із зав’язаними очима та руками, по декілька діб не мали можливості ані харчуватися, ані справляти природні потреби. Також вони не отримували медичної допомоги, якої потребували після перенесених багаторазових садистських допитів», - зазначають у поліції.

Слідчі кваліфікували дії підозрюваних за ч. 2 статті 28 та ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Матеріали справи передано до суду.

Варто зазначити, що це не перше кримінальне провадження проти цих військових. Раніше їх обвинуватили у розстрілі трьох братів у березні 2022 року.

Читайте також, що Північна Корея може об'єднати свої Збройні сили з російськими окупантами та відправити їх на війну в Україну повідомляв німецький оглядач Юрген Наудітт у своєму X (Twitter).

Як повідомлялося, наразі немає жодних доказів, які б підтверджували нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея, можливо, надсилає інженерні сили в тил окупованої України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).