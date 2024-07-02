Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині
Підозрювані організували систематичне катування мирних українців з метою отримання інформації про ЗСУ
фото: Нацполіція

Кінець безкарності: російські кати з Чернігівщини постануть перед судом

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох російських військових. Їх обвинувачують в організації катівні на території пилорами в одному з сіл Чернігівського району та незаконному утриманні там цивільних українців. Про це повідомляють у Національній поліції України.

Встановлено, що начальник військової поліції окупаційного контингенту наказав своєму підлеглому доставляти захоплених цивільних на пилораму, де їх утримували в нелюдських умовах: в холоді, без їжі, води та медичної допомоги. Бранців систематично катували, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ та учасників АТО.

«На виконання явно злочинного наказу свого командира другий підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями країни-агресора впродовж декількох тижнів звозили захоплених цивільних до пилорами. У катівню доставляли як мешканців цього села, так і незаконно затриманих у навколишніх населених пунктах. Бранців утримували в промерзлому приміщенні без опалення, в антисанітарних умовах, без водопостачання і водовідведення, позбавлених будь-яких меблів для сидіння та спальних місць. Люди нерідко перебували із зав’язаними очима та руками, по декілька діб не мали можливості ані харчуватися, ані справляти природні потреби. Також вони не отримували медичної допомоги, якої потребували після перенесених багаторазових садистських допитів», - зазначають у поліції.

Слідчі кваліфікували дії підозрюваних за ч. 2 статті 28 та ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Матеріали справи передано до суду.

Варто зазначити, що це не перше кримінальне провадження проти цих військових. Раніше їх обвинуватили у розстрілі трьох братів у березні 2022 року.

Читайте також, що Північна Корея може об'єднати свої Збройні сили з російськими окупантами та відправити їх на війну в Україну повідомляв німецький оглядач Юрген Наудітт у своєму X (Twitter).

Як повідомлялося, наразі немає жодних доказів, які б підтверджували нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея, можливо, надсилає інженерні сили в тил окупованої України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Китайський фокус, або «нейтралітет» на користь Росії
Теги: Чернігівщина росія злочин росіяни військові розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна наполягає на необхідності деколонізації та деімперіалізації Росії
Світ поступово визнає Росію колоніальною імперією. Чому це важливо
27 червня, 17:51
Полонені страждають від різних видів катувань і нелюдського поводження
У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур – генпрокурор
9 червня, 03:59
Зі 110 зразків близько 60 прийнято на озброєння з початку 2024 року
Міноборони: ЗСУ використовують 110 зразків техніки з понад 20 країн світу
9 червня, 00:53
Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе
Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року
14 червня, 00:00
Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР
Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР
22 червня, 03:55
Особи, які отримали російське громадянство, повинні стати на військовий облік та у разі потреби взяти участь у спеціальній військовій операції, заявив Бастрикін
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
27 червня, 12:59
Російські оперативники у Відні підозрюються у вербуванні та фінансуванні російських операцій, таких як відстеження постачань західної зброї до Києва
Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі – WSJ
29 червня, 04:17
Російська ППО нібито відбивала атаку дронів на Курську, Липецьку, Воронезьку, Брянську, Орловську та Білгородську області
РФ поскаржилася на масовану атаку дронів: під ударом шість областей
30 червня, 09:55

Події в Україні

Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви «воєнкорів» про уражені літаки ЗСУ
Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви «воєнкорів» про уражені літаки ЗСУ
Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині
Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині
Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру
Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру
Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки
Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки
На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені
На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6722
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
5880
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
3189
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua