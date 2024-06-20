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Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати
фото: gmk.center

Ефект не повних санкцій: Росія отримала от ЄС 800 млн євро за 4 місяці

Європейський союз за підсумками січня-квітня 2024 року імпортував продукції гірничо-металургійного комплексу з Росії на 1,52 млн т на €801,15 млн. Про це свідчать дані Eurostat.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати, які не заборонені санкціями – 79,3% від загального обсягу імпорту.

За 4 місяці ЄС імпортував з РФ 1,2 млн т відповідної продукції.

Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію – 482,8 тис. т. Він виріс на майже 8%.

Серед основних споживачів цієї російської  металургійної продукції у січні-квітні були: чавун – Італія – 167,7 тис. т,  феросплави – Нідерланди – 20,8 тис. т, брухт – Литва – 7,1 тис. т. нагадаємо ЄС так і не ввів повноцінні санкції на всю російську металопродукцію.

У той же час металургія є другою за обсягом грошей промисловістю Росії. До того ж металургійні компанії безпосередньо забезпечують російський ВПК своєю продукцією.

Читайте також: Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Теги: росія санкції металургія Європейський союз

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