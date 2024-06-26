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КНДР наступного місяця може відправити своїх військових в Україну – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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КНДР наступного місяця може відправити своїх військових в Україну – ЗМІ
26 червня у Міноборони США зауважили, що Центральна військова комісія КНДР оголосила, що країна обʼєднає свої збройні сили з росіянами
фото: Reuters

Німецький оглядач: У межах військового альянсу між КНДР та РФ інженерний підрозділ північнокорейської армії направлять до Донецька

Північна Корея може об'єднати свої Збройні сили з російськими окупантами та відправити їх на війну в Україну. Про це повідомив німецький оглядач Юрген Наудітт у своєму X (Twitter).

«Північна Корея відправить своїх військових в Україну протягом місяця», – сказав Юрген Наудітт.

За його словами, 19 червня диктатор РФ Володимир Путін під час візиту до КНДР заявив, що бійці Північної Кореї не братимуть участь у російсько-українській війні. Проте 26 червня у Міноборони США зауважили, що Центральна військова комісія КНДР оголосила, що країна обʼєднає свої збройні сили з росіянами, а інженерний підрозділ північнокорейської армії направлять до Донецька в межах військового альянсу між двома Москвою та Пхеньяном.

«Путін завжди брехав і буде брехати. Як зараз відреагує Захід?» – наголосив оглядач. За його словами КНДР має одну з найбільших армій у світі, яка складається з близько 1,3 млн військових. Інформація від Наудітта не є офіційною, Україна ще не коментувала можливість цього рішення.

Нагадаємо, солдати Північної Кореї стануть «гарматним м'ясом», якщо їх відправлять воювати разом з російськими окупантами проти України. Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, пише південнокорейське видання Yonhap.

Представник Пентагону зробив заяву, оскільки поглиблення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою створило побоювання про те, що Росія потенційно може попросити Північну Корею надати свої війська для допомоги у війні в Україні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

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Теги: диктатор Північна Корея Генштаб путін Міноборони

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