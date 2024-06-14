Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року
Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе
фото: Генштаб

На Покровському напрямку нашими воїнами відбито 24 ворожі атаки, вісім бойових зіткнень ще продовжуються

На даний час відбулося 87 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою, проте, контрольованою. Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Греківки та Невського. Всі атаки відбито українськими захисниками. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Одинадцять разів агресор атакував підрозділи Сил оборони на Краматорському напрямку в районах Іванівки, Калинівки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби російських окупантів прорвати наші рубежі були відбиті. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога в глибину нашої території.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали 291 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 16 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Триває бій в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії в районі Верхньокам’янського завершились для ворога невдачею.

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в районі населеного пункту Мала Токмачка. Українські захисники докладають зусиль для стримування просування окупаційних військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap.live

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Читайте також: Командувачем Сил безпілотних систем став Вадим Сухаревський
Теги: окупанти Генштаб військові автомобіль озброєння втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників
Знімали з розшуку ухилянтів за хабар. На Волині розгорівся скандал з ТЦК
16 травня, 19:47
Вздовж лінії фронту наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року
21 травня, 11:54
Понад шість сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ
Понад шість сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ
27 травня, 21:54
Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 червня, 07:59
Менш ніж за рік Євросоюз збільшив виробничі потужності з 500 тис. снарядів на рік до понад 1 млн
ЄС повідомив, скільки планує виготовити артилерійських снарядів до кінця року
Вчора, 21:26
На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку
ЗСУ посилюють оборону на Харківщині. Генштаб повідомив, де тривають активні штурми
17 травня, 23:41
У Харкові лунають вибухи
У Харкові лунають вибухи
18 травня, 12:36
Нині триває 822-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 25 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 травня, 07:59
Окупанти розповсюджують «посібники військкома» на тимчасово окупованих територіях України
Росія вигадала, як знизити кількість відмов служити в армії
6 червня, 06:48

Суспільство

Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року
Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%
Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%
Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні
Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
ЗСУ за день знищили п’ять російських човнів на Півдні
31K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
18K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
12K
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
12K
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
9553
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua