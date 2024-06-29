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Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі – WSJ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі – WSJ
Російські оперативники у Відні підозрюються у вербуванні та фінансуванні російських операцій, таких як відстеження постачань західної зброї до Києва
фото з відкритих джерел

Шпигунська діяльність в Австрії є законною, якщо вона не спрямована проти самої країни

Після того, як країни Євросоюзу масово вислали близько 600 російських шпигунів-дипломатів, столиця Австрії стала новим центром російського шпигунства в Європі. Про це повідомляє The Wall Street Journal

«За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини – дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни», – пише WSJ.

Так, після закриття Німеччиною російського консульства в Мюнхені, (де, за словами німецьких чиновників, перебувало кілька шпигунів) російські співробітники переїхали до австрійського міста Зальцбург.

«За даними європейських чиновників і розвідників, Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями з надання впливу», – стверджує видання.

Ця ситуація підкріплюється тим, що шпигунська діяльність в Австрії є законною, якщо вона не спрямована проти самої країни.

Російські оперативники у Відні підозрюються у вербуванні та фінансуванні російських операцій, таких як відстеження постачань західної зброї до Києва, а також у вбивстві пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова в Іспанії. За даними європейських розвідувальних служб, вбивцям пілота заплатили готівкою, яку надали російські держслужбовці з Відня.

«За словами співробітника австрійської розвідки, Росія відправляє великі обсяги готівки в сусідні країни, такі як Литва, автошляхами. Звідти австрійські дипломати переправляють їх через усю Європу, часто в дипломатичних сумках, які не можуть бути перевірені поліцією», – зазначає WSJ.

Нещодавно журналіст Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд повинен зробити більше для приборкання російського шпигунства. Він підкреслив, що шпигунські мережі проникли в австрійські установи та ділові кола.

Нещодавно в Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отт за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомило видання Der Standard. Після цього канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки.

До слова, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

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Теги: Австрія росія Литва журналіст Відень столиця нейтралітет свято

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