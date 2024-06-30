РФ поскаржилася на масовану атаку дронів: під ударом шість областей

Російська ППО нібито відбивала атаку дронів на Курську, Липецьку, Воронезьку, Брянську, Орловську та Білгородську області

За традицією, росіяни відзвітували про збиття всіх дронів.

У ніч на 30 червня 36 безпілотників літакового типу нібито атакували шість регіонів РФ. Про це заявило міністерство оборони РФ.

За традицією, росіяни відзвітували про збиття всіх 36 дронів.

Зокрема, нібито засобами ППО знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, дев’ять БПЛА над територією Липецької, а також по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської областей.

Ще по два БПЛА буцімто збито над територіями Орловської та Білгородської областей.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.

Раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.