Північна Корея відправляє інженерні війська в окуповану Україну? ISW проаналізував

Західні ЗМІ поширили повідомлення про те, що Північна Корея планує відправити інженерні сили в окуповану Україну

Наразі немає жодних доказів, які б підтверджували нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея, можливо, надсилає інженерні сили в тил окупованої України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Західні ЗМІ поширили повідомлення про те, що Північна Корея планує відправити інженерні сили в окуповану Україну, в основному посилаючись на заяву речника Пентагону генерал-майора Пета Райдера від 25 червня. Райдер заявив, що він ставить під сумнів гіпотетичне рішення Північної Кореї надіслати «сили, які будуть гарматним м’ясом» у війні Росії в Україні. Мається на увазі, що заява Райдера підтверджує, що Північна Корея надсилає інженерні сили в Україну.

Однак Райдер не підтвердив ці повідомлення. Райдер відповідав на запитання, в якому стверджувалося, що Центральна військова комісія Північної Кореї «підтвердила» звіт, а сам Райдер застрахувався від своєї відповіді, заявивши, що «це те, на що слід звернути увагу». ISW не зміг знайти жодного підтвердження.

Останній пресреліз Центральної військової комісії Північної Кореї надійшов від її віцеголови Пак Чон Чона від 24 червня, у якому висловлює підтримку Росії у її війні в Україні, але не підтверджує розгортання військ в Україні. Подібні заяви офіційних осіб Північної Кореї, які згадують Росію чи Україну після 21 червня, також не згадують жодного розгортання сил.

Як нещодавно повідомляв ISW, оригінальне повідомлення про розгортання інженерних військ Північної Кореї в Україні надійшло від південнокорейської телевізійної мережі TV Chouson, яка 21 червня повідомила, що Південна Корея очікує, що Північна Корея направить інженерні сили для відбудови в окупованій Донецькій області.