Міноборони: ЗСУ використовують 110 зразків техніки з понад 20 країн світу

Зі 110 зразків близько 60 прийнято на озброєння з початку 2024 року

Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва

З початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зі 110 зразків близько 60 прийнято на озброєння з початку 2024 року. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку.

Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.

Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі.

Водночас понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою.

До слова, до 13 червня у Києві та області будуть проводитися командно-штабні навчання. У зв'язку з цим здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки.