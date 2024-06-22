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Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР
фото з відкритих джерел

Російський посол пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві

У зв'язку зі зростанням напруженості у відносинах з КНДР Південна Корея викликала російського посла, щоб висловити протест щодо укладеної між Путіним і Кім Чен Ином угоди. Про це пише AP. 

Віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб висловити протест щодо угоди між очільником Кремля Володимиром Путіним і Кім Чен Ином. Він також закликав Москву негайно припинити військову співпрацю з Пхеньяном.

Південнокорейський дипломат Кім підкреслив, що будь-яка співпраця, що прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї нарощувати свій військовий потенціал, порушує резолюції Ради Безпеки ООН і становить загрозу безпеці Півдня та попередив про наслідки для відносин Сеула з Москвою.

Водночас російський посол заявив, що будь-які спроби погрожувати Росії або її шантажувати є неприйнятними. Він додав, що угода між Путіним та Кім Чен Ином не спрямована проти конкретних третіх країн. 

Південнокорейське міністерство заявило, що Зінов'єв пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві.

Як повідомлялося, влада Південної Кореї планує переглянути можливість передачі озброєння Україні.

Після цього російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї наслідками, якщо вона перегляне свою політику та вирішить надати Україні летальну зброю.

«Якщо це станеться, то ми тоді теж будемо приймати відповідні рішення, якими керівництво Південної Кореї навряд чи буде задоволене», – зазначив російський диктатор.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Читайте також: Аналіз озброєнь Росії та Північної Кореї. Що очікувати Україні?
Теги: Південна Корея посол росія

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