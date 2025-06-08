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Передача тіл загиблих? Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Передача тіл загиблих? Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
фото: скріншот з відео

Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок: повідомляють про передачу тіл загиблих українських військових

Російські ЗМІ опублікували відеозаписи, на яких зафіксовані вантажівки. За попередніми даними, в них знаходяться тіла загиблих українських військовослужбовців,  які підготували до передачі Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Наразі деталі щодо кількості тіл, місця та обставин зйомки відео залишаються невідомими.

«Москва чекає офіційного підтвердження від Києва, що передача тіл відбудеться», – повідомив представник російської переговорної групи генерал-лейтенант Олександр Зорін.

Як відомо, 7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією. Як передає «Главком», про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу, який показало «Суспільне».

За його словами, українська та російська сторона провели консультації щодо обміну. «Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість», – зауважив Зеленський.

Поки Україна не отримала списки, хоча, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання. «Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоби українська сторона отримала списки», – наголосив президент.

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Теги: обмін обмін полоненими Україна росія

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