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Засуджену за передачу координат ЗСУ ворогу не обміняли і повернули в колонію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Засуджену за передачу координат ЗСУ ворогу не обміняли і повернули в колонію
Після невдалого обміну засуджену повернули до колонії
фото з відкритих джерел

Жінка у травні-червні 2022 року передавала співробітнику ФСБ РФ інформацію про дислокацію особового складу та військової техніки ЗСУ

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу після невдалого обміну направив громадянку для подальшого відбування призначеного раніше покарання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Ідеться про жінку, яка в травні-червні 2022 року передавала співробітнику ФСБ РФ інформацію про дислокацію особового складу та військової техніки ЗСУ в місті Бахмут Донецької області. Влітку 2023-го її засудили до дев’яти років ув’язнення. Адвокат оскаржував вирок, наполягаючи на виправданні, проте апеляція залишила його без змін.

Засуджена відбувала покарання у Водянській виправній колонії №146.

20 травня 2025 року Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими включив цю жінку до списку для передачі військовополонених ворогів та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора. Засуджена дала письмову згоду на обмін.

Але 27 травня з’ясувалося, що жінку не обміняли. Причини невідомі. Тому вона повертається у колонію відбувати покарання.

Нагадаємо, що 23 травня відбувся обмін у рамках формату «1000 на 1000», у результаті якого з Росії в Україну повернулися військовополонені і цивільні заручники.

Проєкт «Хочу к своїм» повідомив, що 70 колаборантів віддали в обмін на цивільних громадян України, які незаконно утримувалися Росією.

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Теги: обмін полоненими колабораціонізм ЗСУ Бахмут вирок

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Кримінал

Засуджену за передачу координат ЗСУ ворогу не обміняли і повернули в колонію
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