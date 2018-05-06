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    Перехожі в Одесі покарали водія, що збив дитину і ледь не втік з місця ДТП

    ДТП на пішохідному переході в Одесі: дитину госпіталізували
    На пішохідному переході в центрі Одеси збили дитину: водій намагався втекти, але його наздогнали і розбили машину. Про це пише «Думська». За її даними, аварія з потерпілими сталася у п’ятницю на Канатній вулиці. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій «Деу», 1938 року народження, збив 12-річну дівчинку,
    • Сьогодні, 08:39
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    Автомобіль, на якому збили дитину в Одесі
    Фото: dumskaya.net
    Автомобіль, на якому збили дитину в Одесі

    ДТП на пішохідному переході в Одесі: дитину госпіталізували

    На пішохідному переході в центрі Одеси збили дитину: водій намагався втекти, але його наздогнали і розбили машину. Про це пише «Думська».

    За її даними, аварія з потерпілими сталася у п’ятницю на Канатній вулиці.

    Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій «Деу», 1938 року народження, збив 12-річну дівчинку, яка йшла по пішохідному переходу.

    Дитину госпіталізували з травмами. За попередньою інформацією, водій їхав в середній смузі, з боку Семінарською в сторону Гагаріна.

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    Перехожі в Одесі покарали водія, що збив дитину і ледь не втік з місця ДТП
    Перехожі в Одесі покарали водія, що збив дитину і ледь не втік з місця ДТП

    За словами очевидців, водій з місця пригоди намагався поїхати, але його наздогнали небайдужі люди і розбили йому заднє скло.

    Матеріали оформив слідчий.

    Як повідомляв «Главком», у Кривому Розі вранці 17 квітня зіткнулися маршрутка, автомобіль Mazda та автобус, що перевозив робітників.

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