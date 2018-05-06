Перехожі в Одесі покарали водія, що збив дитину і ледь не втік з місця ДТП

ДТП на пішохідному переході в Одесі: дитину госпіталізували

На пішохідному переході в центрі Одеси збили дитину: водій намагався втекти, але його наздогнали і розбили машину. Про це пише «Думська». За її даними, аварія з потерпілими сталася у п’ятницю на Канатній вулиці. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій «Деу», 1938 року народження, збив 12-річну дівчинку,



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Фото: dumskaya.net Автомобіль, на якому збили дитину в Одесі

ДТП на пішохідному переході в Одесі: дитину госпіталізували

На пішохідному переході в центрі Одеси збили дитину: водій намагався втекти, але його наздогнали і розбили машину. Про це пише «Думська».

За її даними, аварія з потерпілими сталася у п’ятницю на Канатній вулиці.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій «Деу», 1938 року народження, збив 12-річну дівчинку, яка йшла по пішохідному переходу.

Дитину госпіталізували з травмами. За попередньою інформацією, водій їхав в середній смузі, з боку Семінарською в сторону Гагаріна.

За словами очевидців, водій з місця пригоди намагався поїхати, але його наздогнали небайдужі люди і розбили йому заднє скло.

Матеріали оформив слідчий.

Як повідомляв «Главком», у Кривому Розі вранці 17 квітня зіткнулися маршрутка, автомобіль Mazda та автобус, що перевозив робітників.