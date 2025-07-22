Україна втратила винищувач Mirage-2000
Пілот успішно катапультувався
В Україні розбився винищувач Mirage-2000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили України.
Як відомили у Повітряних Силах, увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. Про це пілот доповів керівнику польотів.
«Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував кадри українського пілота з кабіни французького винищувача Mirage-2000.
Як відомо, у лютому Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ.