Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна втратила винищувач Mirage-2000

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Україна втратила винищувач Mirage-2000
фото з відкритих джерел

Пілот успішно катапультувався

В Україні розбився винищувач Mirage-2000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили України.

Як відомили у Повітряних Силах, увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. Про це пілот доповів керівнику польотів.

«Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував кадри українського пілота з кабіни французького винищувача Mirage-2000.

Як відомо, у лютому Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ.

Теги: пілот винищувач Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авіація Норвегії посилить оборону аеропорту Жешува - транзитного пункту для підтримки України
Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі: причина
30 червня, 15:23
Гольф-клуб президента Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі
Американський винищувач F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа
6 липня, 05:27
Представники китайських посольств у низці країн лобіювали відмову від французьких винищувачів, пропонуючи свої літаки
Франція звинувачує Китай у кампанії проти винищувачів Rafale
7 липня, 01:56
Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
29 червня, 08:36
Максим Устименко збив сім повітряних цілей, але літак отримав ушкодження
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку
29 червня, 19:16
Головна ціль нічної російської атаки – Київ та область
Уночі РФ атакувала Україну ракетами й сотнями дронів: деталі від Повітряних сил
10 липня, 10:46
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
16 липня, 17:38
У Києві повітряна тривога тривала понад вісім годин
У Києві повітряна тривога тривала понад вісім годин
Вчора, 07:03
Стали відомі нові подробиці авіакатастрофи в Індії
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
Вчора, 19:25

Суспільство

«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники
«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики
У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки
У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
4508
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
3951
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
3272
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
2686
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua