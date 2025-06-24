Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
фото з відкритих джерел

Представника «Укрзалізниці» пояснив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль

«Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександра Шевченка в ефірі «Київ24». 

Шевченко наголосив, що «Укрзалізниця» працює з перших днів повномасштабної війни, яку розв'язала країна-агресор Росія, тож розуміє і прораховує всі пов'язані з нею виклики. Однак, за його словами, зупинити поїзд через обстріли під час руху неможливо. 

«Треба розуміти, що залізниця – це єдина екосистема, у якій, якщо один поїзд зупиниться, то інші його не зможуть об'їхати. Ми веземо стратегічні вантажі, стратегічних пасажирів, дипломатичні рейси – усіх перших осіб світу. Ми веземо поранених із фронту – медичні поїзди, у нас потяги-реанімації, у нас евакуація, дитячі групи і так далі. Ми не можемо стати й закупорити весь цей рух. Є поїзди, які мають продовжувати рух за будь-якої ситуації», – пояснив він. 

Представника «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки взагалі можна у країні, яка піддається щоденним обстрілам, говорити про безпечні об'єкти. 

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів потяга оперативно перевели в укриття.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг залізниця війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі категорії осіб можуть отримати додаткові бонуси від «Укрзалізниці»
Деякі категорії осіб можуть отримати додаткові бонуси від «Укрзалізниці»
Вчора, 18:08
Поїзд № 265/266 курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
20 червня, 21:29
Пошкоджено залізничний вокзал в Одесі після удару дронів РФ
Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі
20 червня, 08:34
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
Глава Федерації роботодавців транспорту: «Укрзалізниця» порушує антимонопольне законодавство
17 червня, 14:32
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг на вихідні
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг на вихідні
16 червня, 19:55
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
Перший міністр транспорту: «Укрзалізниця» стала на шлях до корупції та зловживань
16 червня, 13:00
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Питання вантажних тарифів «Укрзалізниці» це питання шкоди державному бюджету – експерт
12 червня, 12:54
17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції
Справа про закупівлі «Укрзалізниці». Суд залишив під вартою нардепа Бондаря
10 червня, 12:07
Подекуди ціни на таксі зростали до 1 тис. або 2 тис. грн із правого на лівий берег Києва, водночас KyivCityExpress коштує 15 грн
У Києві через обстріл злетіли ціни на таксі. «Укрзалізниця» відреагувала
6 червня, 11:09

Суспільство

«Укрпошта» підписала угоду з Поштою США
«Укрпошта» підписала угоду з Поштою США
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
Справа Назарія Гусакова: Поліція закликає повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів
Справа Назарія Гусакова: Поліція закликає повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів
Україна евакуювала десятки своїх громадян з Ірану
Україна евакуювала десятки своїх громадян з Ірану
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 70 тисячам родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 70 тисячам родин після ворожих атак
«Укрпошта» вводить в обіг марку «Мелітополь – це Україна!»
«Укрпошта» вводить в обіг марку «Мелітополь – це Україна!»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
116K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
66K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
15K
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua