Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів

Представника «Укрзалізниці» пояснив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль

«Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександра Шевченка в ефірі «Київ24».

Шевченко наголосив, що «Укрзалізниця» працює з перших днів повномасштабної війни, яку розв'язала країна-агресор Росія, тож розуміє і прораховує всі пов'язані з нею виклики. Однак, за його словами, зупинити поїзд через обстріли під час руху неможливо.

«Треба розуміти, що залізниця – це єдина екосистема, у якій, якщо один поїзд зупиниться, то інші його не зможуть об'їхати. Ми веземо стратегічні вантажі, стратегічних пасажирів, дипломатичні рейси – усіх перших осіб світу. Ми веземо поранених із фронту – медичні поїзди, у нас потяги-реанімації, у нас евакуація, дитячі групи і так далі. Ми не можемо стати й закупорити весь цей рух. Є поїзди, які мають продовжувати рух за будь-якої ситуації», – пояснив він.

Представника «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки взагалі можна у країні, яка піддається щоденним обстрілам, говорити про безпечні об'єкти.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів потяга оперативно перевели в укриття.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни.