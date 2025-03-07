Генштаб вперше показав фото з кабіни винищувача Mirage-2000 під час роботи

«Історичні фото від українського пілота!», – написали в Генштабі

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував кадри українського пілота з кабіни французького винищувача Mirage-2000. Про це повідомляє «Главком» , з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Французькі винищувачі Mirage-2000 збивали крилаті ракети 7 березня фото: Генштаб ЗСУ

Зазначається, що фото були зроблені сьогодні, 7 березня під час відбиття ракетної атаки. Росія атакувала українські міста крилатими ракетами Х-101.

«Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року! Дякуємо партнерам!», – йдеться у повідомленні.

Кадри збиття російської крилатої ракети з кабіни пілота фото: Генштаб ЗСУ

Зауважимо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

«Залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Унаслідок ракетного обстрілу України 7 березня зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України, за словами міністра енергетики Германа Галущенка.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.