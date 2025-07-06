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Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео)
Ведуться роботи з ліквідації наслідків
фото: Миколаївська ОВА

Внаслідок атаки на Миколаїв травмовано двоє людей

Зранку 6 липня з 09:23 до 09:40 росіяни атакували Миколаїв групою БпЛА типу Shahed 131/136. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Внаслідок атаки травмовано двоє людей. 31-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості, 35-річному чоловікові медична допомога надана на місці.

Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео) фото 1
Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео) фото 2

Наразі відомо про пошкодження десяти житлових будинків, закладу харчування, банку. Ведуться роботи з ліквідації наслідків.

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Нагадаємо, сьогодні відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання сталося в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

Внаслідок атаки на ТЦК сталося також влучання ворожого БпЛА у житловий будинок поруч. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

До слова, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Миколаїв дрон

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