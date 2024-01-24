Під час тривоги над Дніпропетровщиною було знищено дві ракети

Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі

За даними ОВА, є пошкодження будівлі й техніки

Сьогодні вдень, 24 січня, сили ППО знищили дві ворожі ракети над Дніпровським районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Оборонці з ПвК «Схід» знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, є пошкодження будівлі й техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години.

Триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, дев’ятьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.