Міноборони РФ заявило про збиття трьох українських ракет «Точка-У»

Уночі вибухи гриміли в Курській області

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили над Курською областю три українські ракети «Точка-У». Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії.

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«Черговими засобами ППО три ракети ТРК «Точка-У» було знищено над Курською областю», – заявили окупанти.

Як повідомлялося, місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Курську. Зазначалося, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

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Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляв, що над Курськом і районом нібито спрацювала російська ППО. За його даними, над територією Фатезького району було нібито збито три українські ракети.

Представники Збройних сил України не коментували повідомлення про ракетні удари по Курській області.