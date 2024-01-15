Міноборони РФ заявило про збиття трьох українських ракет «Точка-У»
Уночі вибухи гриміли в Курській області
Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили над Курською областю три українські ракети «Точка-У». Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії.
«Черговими засобами ППО три ракети ТРК «Точка-У» було знищено над Курською областю», – заявили окупанти.
Як повідомлялося, місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Курську. Зазначалося, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляв, що над Курськом і районом нібито спрацювала російська ППО. За його даними, над територією Фатезького району було нібито збито три українські ракети.
Представники Збройних сил України не коментували повідомлення про ракетні удари по Курській області.
Ракетний комплекс «Точка-У» (позначення НАТО — Scarab B) базується на повнопривідному плавучому шасі БАЗ з формулою 6х6. Ракета комплексу має боєголовку масою 482 кг і може оснащуватися різними типами бойової частини, включно із ядерною.
«Точка» керована аеродинамічними рулями.
Раніше «Точка-У» мала збільшену до 120 км дальність і поліпшене до 95 м кругове імовірне відхилення.
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