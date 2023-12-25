На Дніпропетровщині ЗСУ відбили атаку «Шахедів»: деталі від влади
Уламки дронів наробили лиха у двох районах
Пізно ввечері 24 грудня захисники з ПвК «Схід» збили над Дніпропетровською областю п'ять ворожих дронів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«По два «Шахеди» збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Та ще один – у Павлоградському», – розповів він.
У Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.
«У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали», – повідомив Лисак.
Серед людей постраждалих немає.
Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.
Коментарі — 0