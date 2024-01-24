700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті

Українські воїни тримають оборону на всіх напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 24 січня 2024 року

Триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 24 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по позиціях ворога

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, дев’ятьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські загарбники продовжували посилені наступальні дії на південний схід від Куп’янська. На тлі позиційних боїв окупанти просунулися поблизу Кремінної, Авдіївки та Донецька.