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У центрі Києва прогримів вибух

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У центрі Києва прогримів вибух

Рештки ракети впали на дах багатоповерхівки

Близько 7:40 2 січня прогримів вибух у Печерському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце», – поінформував мер у Telegram.

У центрі Києва прогримів вибух фото 1

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: вибух Київ ракета

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