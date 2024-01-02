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РФ вдарила ракетою по закладу, де проходять реабілітацію поранені захисники (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ вдарила ракетою по закладу, де проходять реабілітацію поранені захисники (фото)
Окупанти поцілили в лікувальний заклад столиці, де проходять реабілітацію українські бійці
фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Будівля медустанови частково пошкоджена

Сьогодні вранці, під час обстрілу Києва, ворожа ракета влучила в один із лікувальних закладів столиці, де проходять реабілітацію поранені захисники України. Минулося без постраждалих. Про це повідомив командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

За словами військового, частина будівлі пошкоджена. «Ворожа ракета, на щастя, не вибухнула. Втім, та частина, що застрягла в підлозі першого поверху, мала бойову частину», – зазначив Казмірчук.

За його словами, тяжкопоранених пацієнтів негайно евакуювали до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів перевели в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечили доглядом.

Тим часом сапери вилучили бойову частину ракети, із території закладу були прибрані усі інші великі уламки ракети. А дах будівлі, що був пошкоджений ракетою, закрили спеціальним наметом. Унаслідок обстрілу постраждалих не було.

Із території медустанови, де продять реабілітацію наші воїни, прибрали уламки ракети, нині заклад працює у штатному режиму
Із території медустанови, де продять реабілітацію наші воїни, прибрали уламки ракети, нині заклад працює у штатному режиму
фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Станом на вечір лікувальний заклад уже працює у штатному режимі.

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

До слова, ннаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на території комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» пошкоджено близько 80 дерев. Також пошкоджень зазнала ділянка на території КП «Дарницьке лісопаркове господарство». Так, на галявині утворилася вирва глибиною близько 3 м. 

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Теги: Київ ЗСУ військові ракета реабілітація

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