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Запоріжжя зазнало ракетних ударів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні
фото ілюстративне

Окупанти атакували Запоріжжя, зокрема, балістичними ракетами

Під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста Запоріжжя та населеним пунктам Запорізької області буде оприлюднено після відбою тривоги», – написав він у Telegram.

У телеграм-каналах повідомляється, що у Запоріжжі була серія вибухів.

«Балістика – на Запоріжжя», – повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів.

Кривий Ріг під масованим ракетним ударом.

Рано-вранці також прогриміли вибухи у Харкові та області.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: ракета Запоріжжя вибух окупанти війна

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