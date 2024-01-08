Запоріжжя зазнало ракетних ударів

Окупанти атакували Запоріжжя, зокрема, балістичними ракетами

Під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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«Інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста Запоріжжя та населеним пунктам Запорізької області буде оприлюднено після відбою тривоги», – написав він у Telegram.

У телеграм-каналах повідомляється, що у Запоріжжі була серія вибухів.

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«Балістика – на Запоріжжя», – повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

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У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів.

Кривий Ріг під масованим ракетним ударом.

Рано-вранці також прогриміли вибухи у Харкові та області.

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Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.