Ракетна атака на Черкащину 29 грудня: загинула жінка

Російська ракета влучила в житловий сектор у Смілі

У місті Сміла Черкаської області померла жінка, що постраждала внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Як розповів керівник області, лікарям не вдалося зберегти життя 61-річної містянки Надії Голуб. У день обстрілу російська ракета влучила в житловий сектор у Смілі. Відомо про 9 постраждалих, серед них одна дитина. Також пошкоджений 51 приватний будинок.

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 159 людей, серед них 39 – загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.