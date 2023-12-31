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Ракетна атака на Черкащину 29 грудня: загинула жінка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетна атака на Черкащину 29 грудня: загинула жінка
Десятки приватних будинків зруйновані внаслідок ворожого обстрілу
фото з відкритих джерел

Російська ракета влучила в житловий сектор у Смілі

У місті Сміла Черкаської області померла жінка, що постраждала внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня.  Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Як розповів керівник області, лікарям не вдалося зберегти життя 61-річної містянки Надії Голуб. У день обстрілу російська ракета влучила в житловий сектор у Смілі. Відомо про 9 постраждалих, серед них одна дитина. Також пошкоджений 51 приватний будинок.

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 159 людей, серед них 39 – загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Читайте також: Окупанти вдарили ракетою по житловому сектору Сміли: влада показала наслідки
Теги: ракета обстріл Черкащина

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