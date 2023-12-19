Під час тривоги ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
ПвК «Схід» збили над Дніпровським районом ворожу ракету
Сьогодні вдень, 19 грудня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Повідомляють про вибухи в Дніпрі», – йдеться в повідомленні.
Офіційної інформації про причини та наслідки поки що не повідомлялося.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.
Згодом Сергій Лисак повідомив, що українські військові з Повітряного командування «Схід» збили російську ракету над Дніпровським районом. «ПвК «Схід» збили над Дніпровським районом ворожу ракету», – написав Лисак.
Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника
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