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Під час тривоги ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час тривоги ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області
фото ілюстративне

ПвК «Схід» збили над Дніпровським районом ворожу ракету

Сьогодні вдень, 19 грудня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Повідомляють про вибухи в Дніпрі», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки поки що не повідомлялося.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що українські військові з Повітряного командування «Схід» збили російську ракету над Дніпровським районом. «ПвК «Схід» збили над Дніпровським районом ворожу ракету», – написав Лисак.

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника

 

Теги: Дніпропетровщина

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