Під час тривоги ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області

ПвК «Схід» збили над Дніпровським районом ворожу ракету

Сьогодні вдень, 19 грудня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Повідомляють про вибухи в Дніпрі», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки поки що не повідомлялося.

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Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що українські військові з Повітряного командування «Схід» збили російську ракету над Дніпровським районом. «ПвК «Схід» збили над Дніпровським районом ворожу ракету», – написав Лисак.

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника