Понівечена церква та авто: наслідки атаки на Павлоград
Внаслідок атаки є загиблий
Під час ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області 8 грудня пошкоджено підприємство. Обстрілом зачепило і церкву. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді», – розповів він.
За даними голови ОВА, пошкоджене промислове підприємство. Крім того, понівечені 16 приватних будинків і п'ять дачних.
«Зачепило церкву. Побите й авто», – додав Лисак.
Нагадаємо, сьогодні ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.
На Дніпропетровщині є загиблий внаслідок атаки.
До слова, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.
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