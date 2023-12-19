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Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Артилеристи працюють на Запорізькому напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 грудня

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито десять атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

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Теги: Запорізька область Авдіївка Бахмут окупанти війна ЗСУ

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