Стали відомі причини нічних вибухів у передмісті Дніпра

На Дніпропетровщині вночі кілька разів оголошувалася повітряна тривога

У ніч на суботу, 2 грудня, оборонці з ПвК «Схід» збили ворожу ракету над Дніпровським районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Кілька разів в області оголошували повітряну тривогу. Але в інших районах минулося без ворожих атак», – зазначив він.

Лисак додав, що цієї ночі ворог знову тероризував Нікопольшину обстрілами. «Цього разу під удар потрапила Червоногригорівська громада. По ній агресор цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає», – розповів голова ОВА.

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Як повідомлялося, уночі 2 грудня в передмісті Дніпра прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники вчергове атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.