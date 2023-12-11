На дні Каховського водосховища знайдено трьохсотрічний артефакт (фото)

Експонат став 11-тою знахідкою в музеї з Каховського водосховища

На дні колишнього Каховського водосховища у Нікополі на Дніпропетровщині знайшли ще один артефакт. Про це Суспільному розповів заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський.

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За словами заступника директора музею, за однією з версій, знахідка може бути металевим якорем ХVІІІ століття. Довжина артефакту – 1 м 20 см, вага – 18 кг. За словами фахівця, річ заіржавіла, але в доброму стані.

Історик Мирослав Жуковський показує знахідку з дна Каховського водосховища фото: «Суспільне»

Як розповів Жуковський, знайдені артефакти будуть відправляти на експертизу в Запорізьку область.

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«Не хочеться забігати наперед. Мова йде поки що про дві версії. Перша – це основа якоря. Друга – якесь інше призначення, але пов'язане з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища з 1734 року по 1774 рік», – сказав історик.

Ймовірно, 300-річний якір, знайдений на дні Каховського водосховища й переданий до музею в Нікополі фото: «Суспільне»

Експонат став 11-тою знахідкою в музеї з Каховського водосховища. Раніше до закладу вже передали дев'ять кам'яних гарматних ядер та козацький поховальний хрест.

Гарматні ядра, які знайшли раніше на дні водосховища фото: «Суспільне»

Козацький поховальний хрест, який теж знайшли на дні водосховища фото: «Суспільне»

Після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти.

Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що працівники комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків, бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.