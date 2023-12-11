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На дні Каховського водосховища знайдено трьохсотрічний артефакт (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На дні Каховського водосховища знайдено трьохсотрічний артефакт (фото)
Ймовірно, 300-річний якір, знайдений на дні Каховського водосховища
фото: «Суспільне»

Експонат став 11-тою знахідкою в музеї з Каховського водосховища

На дні колишнього Каховського водосховища у Нікополі на Дніпропетровщині знайшли ще один артефакт. Про це Суспільному розповів заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський.

За словами заступника директора музею, за однією з версій, знахідка може бути металевим якорем ХVІІІ століття. Довжина артефакту – 1 м 20 см, вага – 18 кг. За словами фахівця, річ заіржавіла, але в доброму стані.

Історик Мирослав Жуковський показує знахідку з дна Каховського водосховища
Історик Мирослав Жуковський показує знахідку з дна Каховського водосховища
фото: «Суспільне»

Як розповів Жуковський, знайдені артефакти будуть відправляти на експертизу в Запорізьку область.

«Не хочеться забігати наперед. Мова йде поки що про дві версії. Перша – це основа якоря. Друга – якесь інше призначення, але пов'язане з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища з 1734 року по 1774 рік», – сказав історик.

Ймовірно, 300-річний якір, знайдений на дні Каховського водосховища й переданий до музею в Нікополі
Ймовірно, 300-річний якір, знайдений на дні Каховського водосховища й переданий до музею в Нікополі
фото: «Суспільне»

Експонат став 11-тою знахідкою в музеї з Каховського водосховища. Раніше до закладу вже передали дев'ять кам'яних гарматних ядер та козацький поховальний хрест.

Гарматні ядра, які знайшли раніше на дні водосховища
Гарматні ядра, які знайшли раніше на дні водосховища
фото: «Суспільне»
Козацький поховальний хрест, який теж знайшли на дні водосховища
Козацький поховальний хрест, який теж знайшли на дні водосховища
фото: «Суспільне»

Після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти.

Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що працівники комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків, бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

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Теги: Каховська ГЕС музей Дніпропетровщина

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