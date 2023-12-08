Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі

Внаслідок ракетної атаки є четверо постраждалих

Всі постраждалі доставлені до лікарні, всіх оперують

Російські терористи завдали ракетного удару по Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Наразі всі постраждалі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані.

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«Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше», – додав Лисак.

Нагадаємо, сьогодні ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.

До слова, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.