Під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії: рух потягів затримується

Людей евакуюватимуть автобусами до Києва

У районі Ірпеня російські війська підірвали залізничні колії. У зв'язку з цим зійшли два вагони евакуаційного поїзда. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» і мер Ірпеня Олександра Маркушина в Telegram.

За даними відомства, снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня, в результаті чого зійшло два порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

«Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами «Укрзалізниці» з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів слідують за графіком», – повідомили у відомстві.

Евакуаційні рейси:

Вінниця - Львів о 12:30 та о 13:10

Дарниця-Львів о 17:00

Дарниця-Харків о 12:00

Водночас, мер Ірпеня повідомив, що люди, які очікують евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка). Звідти людей евакуюватимуть автобусами до Києва.

Нагадаємо, в Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина. Як повідомлялося, агресор завдав авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу.