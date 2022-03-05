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    Події в Україні

    Під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії: рух потягів затримується

    Снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня - Під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії: рух потягів затримується
    Снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня
    фото: Укрзалізниця

    Людей евакуюватимуть автобусами до Києва

    У районі Ірпеня російські війська підірвали залізничні колії. У зв'язку з цим зійшли два вагони евакуаційного поїзда. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» і мер Ірпеня Олександра Маркушина в Telegram.

    За даними відомства, снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня, в результаті чого зійшло два порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

    «Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами «Укрзалізниці» з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів слідують за графіком», – повідомили у відомстві.

    Евакуаційні рейси:

    • Вінниця - Львів о 12:30 та о 13:10
    • Дарниця-Львів о 17:00
    • Дарниця-Харків о 12:00

    Водночас, мер Ірпеня повідомив, що люди, які очікують евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка). Звідти людей евакуюватимуть автобусами до Києва.

    Нагадаємо, в Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина. Як повідомлялося, агресор завдав авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу.

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    Теги: окупанти мер Ірпінь #stoprussia
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    Під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії: рух потягів затримується