Гуманітарний коридор для Волновахи: маршрут та час евакуації

Із Маріуполя та Волновахи планують евакуювати понад 15 тисяч людей

Евакуація проходитиме за посередництва Червоного Хреста

У Волновасі 5 березня з 11:00 відкриють гуманітарний коридор. З 09:00 до 16:00 буде діяти режим «тиші». Евакуація проходитиме за посередництва Червоного Хреста. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу.

У якості гуманітарного коридору обрали маршрут Волноваха – Валерьянівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар –Покровськ та Запоріжжя.

За інформацією Верещук, із Маріуполя та Волновахи планують евакуювати понад 15 тисяч людей.

«Червоний хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню і буде на чолі колони, яка рухатиметься за вказаними маршрутами. Місцеві адміністрації розпочали оповіщення і збір на площах Волновахи та Маріуполя», – повідомила Верещук.

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошека, маршрутом гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті.

«Просимо водіїв, що виїжджають із міста, будь ласка, беріть із собою людей», – зауважив Тимошенко.

Він також нагадав, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору заборонено.

Нагадаємо, 5 березня, починаючи з 9 ранку за Києвом оголошується режим тиші. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зранку 5 березня у Міноборони РФ заявили, що запрацюють гуманітарні коридори та маршрути для виходу мешканців Маріуполя та Волновахи узгоджені з українською стороною.

Раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв просив допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

Також відомо, що Україна і Росія планують провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Президент Володимир Зеленський 3 березня у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі. Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Додамо, що президент США Байден не планує жодних контактів із Путіним.

Після обстріл Запорізької АЄС Зеленський терміново переговорив із Байденом.