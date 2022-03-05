Російський бойовий вертоліт іде услід за кораблем – аеророзвідка поділилася відео

На кадрах видно, як палає бойова машина окупантів

Українські військові збили російський бойовий вертоліт. Аеророзвідка поділилася оперативним відео. Кадри оприлюднив Ігор Луценко.

На кадрах видно, як палає бойова машина окупантів.

Інформацію про збиття ворожого вертольота підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Про час та місце не повідомляють.

Нагадаємо, учора, 4 березня, Збройні Сили України знищили три російських штурмовики Су-25 та три вертольоти. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Російські окупанти втратили три «грачі» – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів.

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