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Підрив Каховської дамби: Україна передала у Міжнародний кримінальний суд необхідну інформацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Каховської дамби: Україна передала у Міжнародний кримінальний суд необхідну інформацію
У Новій Каховці затоплений центр міста
фото з відкритих джерел

Україна готова співпрацювати з Міжнародним судом  та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори

Українська влада передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.

«Також Генпрокурор підписав та направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію», – йдеться у повідомленні.

Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

«Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів», – додав він.

Нагадаємо, учора, 6 червня, росіяни підірвали заміновану Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього у Херсонській області почалося затоплення населених пунктів. На правобережній частині регіону, яка знаходиться під контролем України, проводять евакуацію, а на лівобережній, яка під контролем РФ, мирних мешканців ніхто не вивозить.

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Теги: Генпрокурор катастрофа прокурор Україна влада Андрій Костін росіяни

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