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Лідери G7 планують надати Україні додаткову економічну підтримку – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідери G7 планують надати Україні додаткову економічну підтримку – ЗМІ
Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Документ обіцяє забезпечити Україні економічну допомогу, якої вона потребує

Лідери країн G7 на саміті, який відбувається в Японії, планують видати окрему заяву, в якій рішуче засудять агресію Росії та обіцятимуть надати Україні необхідну економічну допомогу. Про це повідомляє NHK.

У проєкті заяви лідерів G7, що є у видання, агресія Росії називається «вторгненням і невиправданою та неспровокованою війною, яка зневажає Статут ООН». В заяві також вказується на те, що агресія призвела до продовольчої та енергетичної криз у світі та завдала значних збитків країнам з вразливою продовольчою та енергетичною безпекою.

Лідери G7 планують закликати Росію негайно вивести всі свої війська з України. У заяві також наголошується на тому, що використання російськими військами ядерної чи іншої зброї масового ураження є неприпустимим.

За даними видання, у заяві лідерів G7 також зазначається, що Україна потребує економічної допомоги, і обіцяється забезпечити необхідну підтримку. Також зазначається, що «Велика сімка» зобов'язується надати підтримку країнам, які також постраждали від війни, в тому числі «Глобальному Півдню». 

Раніше повідомлялося, що країни G7 закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море. 

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Теги: Чорне море вибори Велика сімка агресія статут Україна

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