Україна пройшла через одну із найбільших атак «Шахедами» – Зеленський

Кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 459-го дня війни. Він розповів про нічну атаку дронами і традиційно подякував військовим.

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«Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак «Шахедами» – одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті… Майже! На жаль, є влучання на Житомирщині. Зробимо все, щоб допомогти, щоб відновити зруйноване.

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Під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. У межах міста Києва та області збито 36 дронів. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва…

За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде! Київ та всі наші міста, вся наша Україна – поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. Її не врятують ані «Шахеди», ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу… Бо сила – вона в людях, вона у містах, вона – у житті. А коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста – буде тільки програш для Росії. І навіть сотні «Шахедів» від цього її не врятують. Лише додадуть ганьби Росії», – сказав Зеленський.

Головне зі звернення президента

Цими днями ми вітаємо із Днем міста Київ та Олександрію, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг… Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії… Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі.

Сьогодні я хочу подякувати всім нашим людям, які бились і бʼються заради України, – усім нашим воїнам, усім видам Збройних Сил і родам військ, кожній бригаді, кожному підрозділу. Дякую вам! Усім, хто в бою, усім, хто на бойових завданнях, усім, хто на бойових постах!

І дякую всім, без кого не уявити ефективного опору держави, ефективного захисту наших міст. Дякую кожному й кожній, хто тренує наших воїнів та хто відновлює їх після поранень. Хто виробляє й постачає зброю. Хто забезпечує нашу логістику та звʼязок. Дякую всім, хто забезпечує Україну розвідувальною інформацією та хто поширює світом правду про війну й російський терор. Дякую кожному й кожній, хто забезпечує наші рятувальні операції після ворожих ударів та ліквідовує їхні наслідки.

Дякую кожному у світі, хто не байдужий і хто хоче перемоги свободи так само, як і ми.

Всі наші енергетики й транспортники. Дякую вам! «Укрзалізниця». Оборонпром. Усі наші волонтери. United24 та амбасадори. Дякую! Наші правоохоронці. Місцева влада. Працівники, працівниці комунальних підприємств. Наша освіта. Наші діячі культури. Наші історики. Усі, хто зберігає робочі місця, та усі, хто створює робочі місця – попри все. Наші фермери, працівники нашого агросектору. Наша промисловість. Айтівці. Наші державні службовці. Наші дипломати. Дякую всім, хто зміцнює нашу оборону, нашу державу, наших людей!

Те, що наша столиця вільна, те, що наші міста захищаються – захищаються достойно, те, що ми звільнимо кожне нині окуповане місто – усе це заслуга багатьох людей. Усіх, хто воює й працює заради України. Це заслуга нашого могутнього народу, який уміє робити історичні речі. Коли обʼєднаний. Коли усвідомлює свою силу. Коли нічого не пробачає ворогові. І коли надихає увесь світ.

Ідемо вперед, поки не звільнимо всю нашу, українську землю… Боронимо кожне місто… Дбаємо одне про одного й памʼятаємо про всіх наших людей, яких ми маємо повернути додому, до своїх міст і сіл із російської неволі.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.