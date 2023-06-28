Підрив мостів у Чонгарі: британська розвідка вказала, що відбувається з логістикою окупантів

У ніч проти 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом

Мости обслуговували одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном

ЗСУ ударом по мосту в Чонгарі порушили логістику окупантів. Адже це найпряміший шлях від кримського логістичного вузла в Джанкої до запорізького сектора, де Росія нині захищається від великого українського наступу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, вранці 22 червня 2023 року ЗСУ завдали удару по автодорожніх мостах в Чонгарі між окупованим Росією Кримським півостровом і Херсонською областю. Ці мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном.

За даними британської розвідки, тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося як мінімум на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними маршрутами.

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При цьому російська влада збудувала заміну у вигляді понтонного мосту протягом 24 годин після удару. Цілком ймовірно, що переправа використовується тільки для руху військових.

«Швидкість, з якою було збудовано запасний перехід, показує, наскільки життєво важливим є цей маршрут для військових дій Росії на окупованій території України", - зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.