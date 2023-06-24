Ентоні Блінкен обговорив «російське питання» із країнами «Великої сімки»

у США спостерігають за розвтком подій у Росії

Сполучені Штати Америки слідкують за розвитком ситуації у РФ

Держсекретар США заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть тісну координацію з союзниками та партнерами та продовжуватимуть спостерігати за ситуацією в Росії. Така інформація розміщена на сайті Білого дому.

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Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що сьогодні 24 червня екстренно обговорив поточну ситуацію в Росії з міністрами закордонних справ країн «Великої сімки» – Канади, Франції, Німеччини, Італії Японії та Великобританії, а також із Верховним Представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, після того, як найманці ПВК «Вагнер» взяли під контроль деякі військові об'єкти на півдні Росії.

«Сполучені Штати підтримуватимуть тісну координацію з союзниками та партнерами і слідкують за розвитком ситуації», – написав Блінкен у Twitter. Він також вкотре акцентував увагу на тому, що підтримка Сполучених Штатів для України не зміниться.

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Рініше стало відомо, що Брюссель уважно стежить за подіями, що почалися з заколоту ПВК «Вагнер» проти російської влади. Про це у своєму Twitter повідомив президент Ради Європейського Союзу Шарль Мішель.

«Уважно стежимо за розвитком ситуації у Росії. На зв'язку з європейськими лідерами та партнерами G7. Вочевидь, що це внутрішня проблема Росії. Наша підтримка Києву та президенту України Володимиру Зеленському непохитна», – написав Мішель у Twitter.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

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Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.