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Росія виділила величезні кошти на військову пропаганду до 2025 року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія виділила величезні кошти на військову пропаганду до 2025 року
Російський Інститут розвитку інтернету щедро фінансує військову пропаганду
фото колаж

РФ виділила майже $1 мільярд на військову пропаганду

Пов'язаний з адміністрацією президента Росії «Інститут розвитку інтернету» (ІРІ) у 2023 році розподілить 20 млрд рублів грантів на створення «патріотичного» контенту, ще 52 млрд буде виділено для цього у 2024-2025 роках. Загалом - 72 млрд рублів за три роки (приблизно $0,9 млрд). Про це йдеться у розслідуванні «Медузи» та «Важливих історій».

Для порівняння – минулого 2021 року ІРІ отримав з бюджету 10 мільярдів рублів. Показово також, що інша пропагандистська структура російський Фонд кіно отримав на 2023 рік 12 млрд рублів.

Колишній співробітник адміністрації президента, Олексій Гореславський, очолює Інститут розвитку інтернету (ІРІ), заснований у 2014 році. За словами іншого колишнього співробітника організації, основною метою структури є надання грантів на «мережеве військово-патріотичне виховання» та вплив на формування громадської думки. Журналістам повідомили, що ІРІ виділяв фінансування на продукцію державного пропагандистського телеканалу RT (Russia Today), зокрема на програми Антона Красовського та серії передач під назвою «Прекрасна Росія бу-бу-бу».

Переможців конкурсів на отримання грантів затверджували члени наглядової ради ІРІ, до якої входять заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, начальник управління президента Росії з громадських проєктів Сергій Новіков, голова комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська, Олексій Гореславський та головний редактор RT Маргарита Симоньян.

2 червня 2023 року ІРІ опублікував підсумки конкурсу щодо створення «національного контенту». 10 млрд рублів отримають 163 проєкти (торік їх було близько сотні на загальну суму понад три мільярди рублів). ІРІ публікує назви проєктів. Серед назв - «Рамзан. Ахмат - Сила Росії», «Російський код. Суверенне майбутнє», «Російська спадщина. Повернення додому» - документальний фільм про долю пам'яток архітектури на Донбасі. Крім цього, гранти отримали проєкти «Зроблено для фронту», «Жінки Z», «СВОі» та проєкт «Ті, що виїхали, як ви там?».

Останнім часом представники ІРІ почали попереджати отримувачів грантів про те, що після підписання контрактів ті зобов'язуються не брати на роботу іноагентів, також у проєкті не повинні звучати антивоєнні заклики. Типові контракти взагалі забороняють будь-яку публічну критику влади, у тому числі в соціальних мережах.

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Теги: росія пропаганда фінансування

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