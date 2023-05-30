В російському Ульяновську зійшли з рейок вагони з пальним

З рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином

За словами росЗМІ, причиною інциденту нібито могла бути диверсія

Біля російського Ульяновська сталася надзвичайна пригода на залізниці. З рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином. Про це повідомляють росЗМІ.

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Епіцентром надзвичайної ситуації стала ділянка залізниці, розташована недалеко від станції «Ульяновськ-2» фото: росЗМІ

Відомо, що інцидент трапився 30 травня близько четвертої години ранку. Епіцентром НП стала ділянка залізниці, розташована недалеко від станції «Ульяновськ-2».

Як зазначають російські ЗМІ, мінімум один із вагонів перекинувся на бік, а зійшли два вагони з пальним.

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Автори припускають, що причиною інциденту нібито могла бути диверсія – на місці нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.

Нагадаємо, з початку цього року на території РФ та у тимчасовому окупованому Криму відбулося щонайменше 57 спроб диверсій. Під прицілом були залізниця, об'єкти Міноборони Росії та енергетичні об'єкти.

До слова, підриви поїздів у прикордонних з Україною областях РФ призводять до короткострокових затримок постачання російської армії.