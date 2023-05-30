В російському Ульяновську зійшли з рейок вагони з пальним
За словами росЗМІ, причиною інциденту нібито могла бути диверсія
Біля російського Ульяновська сталася надзвичайна пригода на залізниці. З рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином. Про це повідомляють росЗМІ.
Відомо, що інцидент трапився 30 травня близько четвертої години ранку. Епіцентром НП стала ділянка залізниці, розташована недалеко від станції «Ульяновськ-2».
Як зазначають російські ЗМІ, мінімум один із вагонів перекинувся на бік, а зійшли два вагони з пальним.
Автори припускають, що причиною інциденту нібито могла бути диверсія – на місці нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.
Нагадаємо, з початку цього року на території РФ та у тимчасовому окупованому Криму відбулося щонайменше 57 спроб диверсій. Під прицілом були залізниця, об'єкти Міноборони Росії та енергетичні об'єкти.
До слова, підриви поїздів у прикордонних з Україною областях РФ призводять до короткострокових затримок постачання російської армії.
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