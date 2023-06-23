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Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі: Кремль грубо відповів США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі: Кремль грубо відповів США
Москва заявила про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території
фото ілюстративне

Росія не планує інформувати США про випробування ядерних та автономних торпед з ядерною силовою установкою, таких як «Посейдон»

Російська влада не має наміру інформувати США про кількість ядерних боєголовок, які вони розміщуватимуть в Білорусі, або про випробування торпеди «Посейдон», здатної нести ядерну зброю. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Reuters.

Рябков заявив, що тема розміщення Кремлем ядерної зброї в Білорусі не стане «предметом будь-якого публічного обговорення чи розкриття» з боку Росії.

Обґрунтуванням такого підходу Рябков послався на те, що США десятиліттями зберігають свою тактичну ядерну зброю на території Європи і нібито «ніколи не наводять точних цифр».

Чиновник також сказав, що Росія не планує інформувати США про випробування ядерних та автономних торпед з ядерною силовою установкою, таких як «Посейдон», оскільки РФ і США не мають договору або механізму перевірки, які таку відкритість передбачають.

У пропаганді Росії ядерні торпеди згадувалися як зброя, яка нібито здатна «змити» сейсмічною та приливною хвилею цілі прибережні країни. Пропагандистські медіа РФ також повідомляли, що Росія нібито вже зробила перший комплект торпед «Посейдон» для розміщення на атомному підводному човні «Бєлгород».

Нагадаємо, за даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що переміщення перших боєприпасів ТЯЗ уже відбулося, а до кінця літа розміщення нібито буде повністю виконане, не є правдивими.

Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Як повідомлялося, 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

Теги: росія зброя влада Білорусь ядерна зброя війна США

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