Пілоти ЗСУ оригінально привітали Залужного з ювілеєм (фото)
Побажання воїни написали на корпусі американської керованої авіабомби
Пілоти Повітряних сил України оригінально привітали Головнокомандувача Валерія Залужного із 50-річчям. Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, текст привітання воїни написали на корпусі JDAM-ER– американської керованої авіабомби.
«З ювілеєм, Валерію Федоровичу! Найкращий подарунок – мертва р*сня», – написали воїни.
Олещук додав, що цілком погоджується із тестом і приєднується до вітань.
Нагадаємо, 8 липня понад 50 сайтів російського бізнесу, чиї власники підтримували вторгнення в Україну, припинили свою роботу. На них з’явилися зображення Валерія Залужного та вітання з його 50-річчям.
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