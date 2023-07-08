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Пілоти ЗСУ оригінально привітали Залужного з ювілеєм (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пілоти ЗСУ оригінально привітали Залужного з ювілеєм (фото)
Залужний отримав вітання від Миколи Олещука та пілотів ЗСУ
фото з відкритих джерел

Побажання воїни написали на корпусі американської керованої авіабомби

Пілоти Повітряних сил України оригінально привітали Головнокомандувача Валерія Залужного із 50-річчям. Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, текст привітання воїни написали на корпусі JDAM-ER– американської керованої авіабомби.

Пілоти ЗСУ оригінально привітали Залужного з ювілеєм (фото) фото 1

«З ювілеєм, Валерію Федоровичу! Найкращий подарунок – мертва р*сня», – написали воїни.

Олещук додав, що цілком погоджується із тестом і приєднується до вітань.

Нагадаємо, 8 липня понад 50 сайтів російського бізнесу, чиї власники підтримували вторгнення в Україну, припинили свою роботу. На них з’явилися зображення Валерія Залужного та вітання з його 50-річчям.

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Теги: подарунок

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