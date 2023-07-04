Залужний призначив нового військкома Одеської області

Раніше Охріменко був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

Полковник Олександр Охріменко став новим військкомом Одеської області

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив сам Валерій Залужний.

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«На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів – полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого», – йдеться у повідомленні Залужного.

Залужний охарактеризував Охріменка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

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Нагадаємо, що 28 червня військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.