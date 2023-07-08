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Залужному – 50: цікаві факти про «залізного генерала», який мріяв стати коміком

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залужному – 50: цікаві факти про «залізного генерала», який мріяв стати коміком
Валерій Залужний – єдиний головнокомандувач, який брав активну участь у військових діях

Воєначальник має чотири вищі освіти та любить проводити час у соцмережах

Сьогодні, 8 липня, український воєначальник, генерал та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкує ювілей. Йому виповнилося 50 років.

За кордоном український воєначальник отримав прізвисько «залізний генерал», а для українців став символом протистояння російської армії та прикладом для наслідування.

Залужний виріс у військовій сім'ї, був відмінником і найбільше у житті любить свою родину. «Главком» зібрав цікаві факти про легендарну постать у новій українській історії.

Попри суворий досвід і високі посади Залужний залишається привітним, відкритим, добродушним
Попри суворий досвід і високі посади Залужний залишається привітним, відкритим, добродушним
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ народився на Житомирщині у сім'ї військовослужбовців, зростав у військових частинах і змалку мріяв про те, що піде стопами батьків і стане військовим. 

Генерал та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Генерал та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

«Залужні учотирьох – дорослі й Валера з молодшим братом – жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу, там поруч дві військові частини. Батько його був військовим, він змалечку бачив навколо себе військових, любив гратися солдатиками на парті, солдатиків на перервах малював. Одна з військових частин була шефами нашої школи: солдати до нас на уроки приходили, на їхньому плацу дітей приймали у жовтенята й піонери. Я зовсім не дивуюсь, що Валера пішов у військові», – розповіла перша вчителька Тетяна Григорівна.

Молодий Залужний на газетному титулі
Молодий Залужний на газетному титулі
фото з відкритих джерел

Генерал має чотири вищі освіти. Попри те, що Залужний із дитинства мріяв стати коміком, він здобув освіту в Одеському інституті сухопутних військ, потім продовжив навчатися в Національній академії оборони, після чого вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, а кілька років тому закінчив магістратуру в Острозькій академії. Усі дипломи воєначальник здобув із відзнакою.

8 липня Залужний святкує ювілей
8 липня Залужний святкує ювілей
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний – єдиний головнокомандувач, який брав активну участь у військових діях. З липня 2014 року він був залучений до захисту Донбасу, розпочавши свій шлях як заступник командира та досягнувши позиції начальника штабу Об'єднаних сил. Він не просто керував, а й боровся разом зі своїми солдатами.

Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й заслужено посів місце головнокомандувача ЗСУ
Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й заслужено посів місце головнокомандувача ЗСУ
фото з відкритих джерел

Залужний – перший головнокомандувач Збройних Сил України, який не служив у радянській армії. Коли Залужний закінчив перший військовий університет у 1997 році, союз вже розпався.

Залужний у Верховній Раді
Залужний у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Піші прогулянки – давня пристрасть генерала. Він прихильник внутрішнього туризму – любить мандрувати Україною. Залужний розповідав, що з віком дедалі більше почав любити рідний Новоград-Волинський, із якого в юні роки поїхав. Зараз відвідує батьківщину з великою радістю. Також любить Чернігів, де народилася його мама, Володимир-Волинський – своє перше місце служби й перше місто, яке «вивчив ногами» – пішки гуляючи кожною вуличкою.

Валерій Залужний має дружину Олену, яка працює фінансистом в «Укргазбанку». Разом вони вже понад 20 років. Також головнокомандувач ЗСУ має дві доньки: старша служить у Київському гарнізоні, а молодша навчається на медика.

Залужний із сімʼєю
Залужний із сімʼєю
фото з відкритих джерел

Генерал любить проводити час у соцмережах. У нього навіть був особистий обліковий запис в Instagram, але з невідомих причин він зник. Найбільше Валерій полюбляє дивитися відео та фото з милими котами. Також воєначальнику подобається музика 80-х, а іноді, щоб надихнутися бойовим настроєм, він слухає німецький гурт Rammstein.

Завершити свою військову кар’єру Валерій планує як викладач у військовому виші – «тихенько та спокійно»
Завершити свою військову кар’єру Валерій планує як викладач у військовому виші – «тихенько та спокійно»
фото з відкритих джерел

До слова, з початку повномасштабної війни місце перебування головнокомандувача ЗСУ постійно змінюється задля безпеки. Весь цей час робочий день Залужного починається вдосвіта та закінчується вночі. Вихідних у нього немає. Тримає генерала в строю не кава, а спорт, яким він за можливості займається на тренажерах, що стоять прямо в його кабінеті.

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Теги: Валерій Залужний день народження ювілей

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