Залужний провів переговори із Міллі: деталі

Головнокомандувач розповів американському колезі про оперативну обстановку на фронті

Сторони обговорили потреби Сил оборони України

Сьогодні, 6 липня, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у Telegram.

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Головнокомандувач розповів американському колезі про оперативну обстановку на фронті. За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. «Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива – у наших руках», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Також сторони обговорили потреби Сил оборони України. «З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів», – пише Залужний.

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Він висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

Триває 498-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет «Калібр», сім з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.