Пішов із життя довголітній діяч ОУН Володимир Буштедт

Володимир Буштедт «до останнього подиху вірив у перемогу України над московськими окупантами»

На 103-му році життя помер Володимир Буштедт – довголітній діяч Організації українських націоналістів (ОУН) та активний представник української діаспори в Австралії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Організації українських націоналістів Богдана Червака.

Володимир Буштедт народився 10 вересня 1922 року в Бересті над Бугом. У 1944 році він переїхав до Німеччини, де приєднався до ОУН під проводом Андрія Мельника.

У 1949 році він прибув до Австралії, яка стала його домом на багато років. На чужині Буштедт активно працював для України. Він приєднався до Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) у Мельбурні.

У 1985 році він вступив до «Комітету оборони національних і людських прав в Україні». Комітет допомагав дисидентському руху, оприлюднюючи у вільному світі інформацію про українців, які боролися за самостійність Батьківщини в умовах поневолення.

Після відновлення Україною державності у 1991 році, Буштедт заснував «Фонд допомоги Україні». Цей Фонд надавав фінансову підтримку культурним і видавничим проєктам, які утверджували національну ідентичність та відкривали маловідомі сторінки історії.

Богдан Червак зазначив, що Володимир Буштедт «до останнього подиху вірив у перемогу України над московськими окупантами».

ОУН висловила щирі співчуття дочкам Ірині та Дарії, а також усім рідним і друзям померлого.

Нагадаємо, Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН та УПА до нацизму та комунізму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтервʼю Tvn24.

Дипломати наголосив, що термін «бандерівець» поширений у Польщі, але «не має обґрунтування ні в українській, ні у світовій історіографії». Водночас Боднар зауважив, що Україна розуміє «чутливість теми Степана Бандери, червоно-чорного прапора» в Польщі, а тому закликає громадян України не використовувати ці символи в Польщі, «оскільки вони викликають негативні емоції».